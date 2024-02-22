Британия вложит $5,7 млрд в разработку и оснащение армии дронами
Великобритания выделит £4,5 млрд (около $5,7 млрд) на разработку и оснащение вооруженных сил беспилотниками в ближайшие десять лет, сообщило Минобороны страны.
«Новая стратегия, подкрепленная инвестициями не менее £4,5 млрд в течение следующего десятилетия, ускорит доступ к беспилотным системам для ВС Великобритании, быстро оснастив их инновационными технологиями в воздухе, на море и на суше», — говорится в заявлении.
Согласно документу, Великобритания стремится стать ведущим разработчиком в сфере беспилотных систем. Первым приоритетом стратегии ведомство назвало успешное выполнение планов поставок дронов на Украину.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля сообщил, что несколько стран — членов альянса решили передать Украине 1 млн беспилотников. Он не уточнил, какие именно государства вошли в объединение и в какие сроки БПЛА поставят. Британский министр обороны Грант Шэппс написал в соцсети Х, что Великобритания возглавила коалицию по поставке дронов.
Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны западных стран. Президент Владимир Путин в октябре заявил, что украинская экономика без «внешней подпитки» существовать не сможет и если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю.
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