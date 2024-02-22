В Молдавии при пересечении границы задержали уклонистов с Украины

В Молдавии задержали восемь уклонистов с Украины при попытке пересечь границу

Фото: border.gov.md

Сотрудники пограничной полиции Молдавии задержали группу украинских граждан, которые пытались незаконно пересечь границу страны с целью уклониться от призыва в армию, сообщило ведомство.

По данным полиции, каждый задержанный заплатил от $3 тыс. до $10 тыс., чтобы добраться до границы с Молдавией. Все восемь человек попросили убежища в этой стране.

Мужчин задержали вечером 21 февраля. В полиции сообщили, что незадолго до того патруль услышал звуки стрельбы со стороны Украины. Полицейские задействовали стационарные средства, подняли в воздух дрон и обнаружили нескольких человек, которые незаконно переходили границу. Среди них были восемь украинцев.

Задержанные рассказали, что им помогали двое, в частности первый перевез через Одесскую область в город Огородное (в регионе такого города нет, однако у границы Украины с Молдавией находится город Городнее). В полиции уточнили, что власти страны разыскивают этого человека как подозреваемого в причастности еще к нескольким подобным эпизодам.

Вторым соучастником, по словам украинцев, был гид, который сопроводил их в район молдавско-украинской границы, где мужчины ее и пересекли. Этого гида впоследствии задержали украинские пограничники, заявили в молдавской погранполиции.