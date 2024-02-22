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Военная операция на Украине ,  
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В Молдавии при пересечении границы задержали уклонистов с Украины

В Молдавии задержали восемь уклонистов с Украины при попытке пересечь границу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: border.gov.md
Фото: border.gov.md

Сотрудники пограничной полиции Молдавии задержали группу украинских граждан, которые пытались незаконно пересечь границу страны с целью уклониться от призыва в армию, сообщило ведомство.

По данным полиции, каждый задержанный заплатил от $3 тыс. до $10 тыс., чтобы добраться до границы с Молдавией. Все восемь человек попросили убежища в этой стране.

Мужчин задержали вечером 21 февраля. В полиции сообщили, что незадолго до того патруль услышал звуки стрельбы со стороны Украины. Полицейские задействовали стационарные средства, подняли в воздух дрон и обнаружили нескольких человек, которые незаконно переходили границу. Среди них были восемь украинцев.

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Фото:Janos Kummer / Getty Images

Задержанные рассказали, что им помогали двое, в частности первый перевез через Одесскую область в город Огородное (в регионе такого города нет, однако у границы Украины с Молдавией находится город Городнее). В полиции уточнили, что власти страны разыскивают этого человека как подозреваемого в причастности еще к нескольким подобным эпизодам.

Вторым соучастником, по словам украинцев, был гид, который сопроводил их в район молдавско-украинской границы, где мужчины ее и пересекли. Этого гида впоследствии задержали украинские пограничники, заявили в молдавской погранполиции.

Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен с 24 февраля 2022 года на период действия в стране военного положения. Он разрешен только отдельным категориям граждан мужского пола.

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Теги
Украина Молдавия уклонение от службы в армии пересечение границы нарушители границы
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