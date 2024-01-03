Bloomberg узнал «нереальные» планы властей по спасению Панамского канала

Администрация Панамского канала рассматривает «засев облаков» как один из способов спасения от засухи, пишет Bloomberg, называя план «неосуществимым». Как отмечает агентство, пропускная способность канала упала до 24 судов в день

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На фоне рекордной засухи и резкого обмеления Панамского канала администрация канала рассматривает разные возможности по устранению последствий стихии, среди которых — создание искусственного озера для закачки воды в канал и «засев облаков» для увеличения количества осадков, пишет Bloomberg. По данным агентства, на реализацию эти планов потребуются годы, «если их вообще можно назвать осуществимыми».

«Засев облаков» (Cloud seeding) — тип модификации погоды, целью которой является изменение количества или типа осадков, выпадающих из облаков, путем рассеивания в воздухе веществ для их конденсации.

Bloomberg отмечает, что из-за засухи уровень воды в Панамском канале находится на 1,8 м ниже нормы, а власти были вынуждены ограничить количество судов, которые могут пересекать его. Так, в настоящее время по каналу могут проходить лишь 24 судна в день, хотя до засухи проходили порядка 38 судов.

«Как канал, как страна, мы должны принять некоторые меры, потому что это неприемлемо», — заявил агентству менеджер водного отдела управления канала Эрик Кордоба. По его словам, даже чтобы обеспечить пропускную способность 24 судов в день в засушливый сезон, по каналу сбрасывается вода из озера Алахуэла — вторичного резервуара. Кардоба отметил, что трафик может начать расти только если в мае пойдут дожди.

При этом в долгосрочной перспективе основным решением проблемы хронической нехватки воды будет перекрытие реки Индио плотиной, а затем пробуривание туннеля через гору для подачи пресной воды в озеро Гатун — главный резервуар канала. По оценкам Кордовы, проект вместе с дополнительными мерами по сохранению обойдется примерно в $2 млрд и на это потребуется не менее шести лет.

Вместе с этим, отмечает Bloomberg, стране, вероятно, придется перекрыть дамбами еще больше рек, чтобы гарантировать поступление пресной воды в Панама-Сити, «где за последние два десятилетия застройщики возвели мини-Майами». Также власти могут столкнуться с протестами местных фермеров, чьи участки будут смыты потоками воды.

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Панамский канал был официально запущен в 1914 году. Он протянулся с северо-запада на юго-восток Панамского перешейка, от города Колон на атлантическом побережье до города Панама на тихоокеанском. Его длина — 80 км (из них около 65 км проложено по суше). Вся система состоит из искусственных водоемов, соединенных каналами, и трех групп шлюзов. Шлюзы необходимы в связи с тем, что из-за особенностей рельефа искусственное озеро Гатун находится на высоте 25,9 м над уровнем моря. Максимальная пропускная способность канала — около 17 тыс. судов и 300 млн т грузов в год.

Как отмечает Bloomberg, в обычных условиях Панамский канал обрабатывает около 3% мировых объемов морской торговли и 46% контейнеров, следующих из Северо-Восточной Азии на восточное побережье США. Канал является крупнейшим источником дохода Панамы, принеся в 2022 году $4,3 млрд.

Financial Times ранее сообщала, что уровень воды в Панамском канале упал из-за того, что пересохло ключевое озеро, питающее его, — Гатун. Это, в свою очередь, произошло из-за засухи в октябре — она стала сильнейшей с 1950 года. Также на ситуацию влияет явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.