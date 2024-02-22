СК повторно завел уголовное дело на экс-главу тамбовского минздрава

Алексей Овчинников (Фото: Министерство здравоохранения Тамбовской области)

Следственный комитет Тамбовской области повторно возбудил уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности главы минздрава региона. Его подозревают в оскорблении сотрудников ГИБДД, сообщили в телеграм-канале ведомства.



«Подозреваемый публично <...> неоднократно высказывал слова грубой нецензурной брани в адрес инспекторов ОСБДПС УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

В СК не назвали фамилию фигуранта дела. По всей видимости, речь идет об Алексее Овчинникове, который описал конфликт с полицейскими в своем посте во «ВКонтакте».

Следственный комитет назначил повторную лингвистическую экспертизу. Дело на экс-министра завели по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее указание возбудить повторно уголовное дело против бывшего чиновника дал глава СК Александр Бастрыкин.

21 февраля в региональном Следственном комитете сообщили, что прокуратура отменила постановление об уголовном деле. В ведомстве заявили, что, по данным лингвистической экспертизы, оскорбления чиновника не были направлены в адрес сотрудников ГИБДД.

Об уголовном деле в отношении врио главы минздрава стало известно 16 февраля. Ведомство тогда не сообщило имени подозреваемого; издание Online Tambov уточнило, что обвинения выдвинули против Овчинникова.

Последний уволился 15 февраля, после того как видео, на котором он угрожал сотрудникам ГАИ, появилось в интернете. Инспекторы остановили машину чиновника по подозрению в незаконной охоте.

Овчинников признал, что «был неправ».