 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК повторно завел уголовное дело на экс-главу тамбовского минздрава

СК повторно завел уголовное дело на экс-главу тамбовского минздрава
Алексей Овчинников
Алексей Овчинников (Фото: Министерство здравоохранения Тамбовской области)

Следственный комитет Тамбовской области повторно возбудил уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности главы минздрава региона. Его подозревают в оскорблении сотрудников ГИБДД, сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Подозреваемый публично <...> неоднократно высказывал слова грубой нецензурной брани в адрес инспекторов ОСБДПС УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

В СК не назвали фамилию фигуранта дела. По всей видимости, речь идет об Алексее Овчинникове, который описал конфликт с полицейскими в своем посте во «ВКонтакте».

Следственный комитет назначил повторную лингвистическую экспертизу. Дело на экс-министра завели по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее указание возбудить повторно уголовное дело против бывшего чиновника дал глава СК Александр Бастрыкин.

21 февраля в региональном Следственном комитете сообщили, что прокуратура отменила постановление об уголовном деле. В ведомстве заявили, что, по данным лингвистической экспертизы, оскорбления чиновника не были направлены в адрес сотрудников ГИБДД.

На экс-главу тамбовского Минздрава завели дело об оскорблении полицейских
Общество
Алексей Овчинников

Об уголовном деле в отношении врио главы минздрава стало известно 16 февраля. Ведомство тогда не сообщило имени подозреваемого; издание Online Tambov уточнило, что обвинения выдвинули против Овчинникова.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Последний уволился 15 февраля, после того как видео, на котором он угрожал сотрудникам ГАИ, появилось в интернете. Инспекторы остановили машину чиновника по подозрению в незаконной охоте.

Овчинников признал, что «был неправ».

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Теги
Следственный комитет уголовное дело Тамбовская область министр
Материалы по теме
На экс-главу тамбовского Минздрава завели дело об оскорблении полицейских
Общество
Врио главы тамбовского минздрава уволили после скандала с полицейскими
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины Политика, 15:39
Путин полетел на стратегическом бомбардировщике Ту-160М Политика, 15:33
Рыбакина второй раз снялась с турнира в Дубае из-за проблем со здоровьем Спорт, 15:27
Ученые впервые за 7 лет зафиксировали две мощные вспышки на Солнце подряд Общество, 15:25
Глава Минобороны Дании назвал сроки отправки первых F-16 на Украину Политика, 15:21
Названа доля россиян, считающих родителей обязанными купить детям жилье Недвижимость, 15:17
Bloomberg узнал о плане G7 не признать выборы в новых регионах России Политика, 15:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пушилин призвал жителей ДНР не выходить на улицу в праздники Политика, 15:13
Феномен зеленого двора: как жизнь в окружении природы влияет на горожан РБК и ПИК, 15:06
В Индии российский лыжник погиб при сходе лавины Общество, 15:06
1,5 млн руб. за одну фразу: какие новые штрафы ждут сайты и приложения Pro, 15:03
СК повторно завел уголовное дело на экс-главу тамбовского минздрава Общество, 15:02
Москва стала городом с минимальным ростом цен на жилье с 2018 года Недвижимость, 14:57
В ООН увидели угрозу роста пиратства при движении судов в обход Африки Политика, 14:51