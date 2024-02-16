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На экс-главу тамбовского Минздрава завели дело об оскорблении полицейских

СК завел дело об оскорблении полиции на бывшего врио главы тамбовского Минздрава
Алексей Овчинников
Алексей Овчинников (Фото: Министерство здравоохранения Тамбовской области)

Следственный комитет начал проверку в отношении бывшего врио главы Минздрава Тамбовской области по подозрению в оскорблении сотрудников полиции, сообщила пресс-служба ведомства.

Имени подозреваемого СК не называет. Как уточняет агентство Online Tambov, речь идет о бывшем врио главы регионального Минздрава Алексее Овчинникове. 14 февраля он уволился после того, как высказал угрозы в адрес полицейских, остановивших его машину.

Дело против Овчинникова завели по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), ему грозят исправительные работы на срок до года.

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Алексей Овчинников

Полицейские остановили автомобиль Овчинникова по подозрению в незаконной охоте. Как сообщили в региональном управлении МВД, в минувшие выходные они остановили две легковые машины, в салоне которых нашли фрагменты туш косуль и инструменты для разделывания. Срок, когда охота на копытных животных разрешена по закону, истек в январе.

У пассажира одной из машин также изъяли охотничий карабин.

После случившегося МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба (ч. 1 ст. 258 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы).

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Сведений о находившихся в остановленных автомобилях ведомство не раскрыло. Однако телеграм-канал Baza показал видео, на котором Овчинников, которого остановили полицейские, угрожает им «приездом прокурора» и «большими проблемами», используя нецензурные выражения.

В тот же день Овчинников сообщил о своей отставке. Он признал, что «был неправ». «Я повысил голос и разговаривал в неподобающем тоне. Мне стыдно. Я прошу извинения у всех, кто меня знает, у моих коллег и сотрудников. Отдельно хочу извиниться перед сотрудниками полиции, с которыми я вел себя неподобающе», — заявил бывший врио главы Минздрава.

Овчинников утверждает, что не занимался незаконной охотой. Причиной агрессивного поведения он назвал резкое ухудшение самочувствия из-за длительного пребывания в отделе полиции и грубого обращения с ним сотрудников.

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Теги
Следственный комитет уголовное дело оскорбление полиция Тамбовская область
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