Медведев назвал «бесполезных стариков» главной угрозой человечеству
Главная угроза человечеству не климат, а «бесполезные старики», такие как президент США Джо Байден, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.
Так он отреагировал на выступление Байдена, в котором тот оскорбительно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина, но главной угрозой человечеству признал климат.
«В отличие от того, что заявил президент США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как сам Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против России», — написал Медведев.
Байден не впервые оскорбительно высказывается в адрес российского президента.
Ранее он называл Путина «военным преступником» и «мясником».
В Кремле неоднократно заявляли, что такие выражения не помогут наладить отношения между Вашингтоном и Москвой.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео