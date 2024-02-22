Медведев назвал «бесполезных стариков» главной угрозой человечеству

Джо Байден (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Главная угроза человечеству не климат, а «бесполезные старики», такие как президент США Джо Байден, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Так он отреагировал на выступление Байдена, в котором тот оскорбительно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина, но главной угрозой человечеству признал климат.

«В отличие от того, что заявил президент США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как сам Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против России», — написал Медведев.

Байден не впервые оскорбительно высказывается в адрес российского президента.

Ранее он называл Путина «военным преступником» и «мясником».

В Кремле неоднократно заявляли, что такие выражения не помогут наладить отношения между Вашингтоном и Москвой.