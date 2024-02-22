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Как в Китае корабль снес пролет моста. Видео

Появились кадры со снесенным кораблем пролетом моста в Китае

Как в Китае корабль снес пролет моста. Видео
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В опору автомобильного моста в Китае в Гуанчжоу врезался пустой корабль-контейнеровоз. В результате у моста рухнул один пролет. После этого произошел еще один инцидент — в воду упал рейсовый автобус, который ехал по мосту.

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Теги
Китай мосты корабль КНР
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