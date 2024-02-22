В Китае автобус упал в канал с моста, в опору которого врезался контейнеровоз

В Китае автобус упал в канал после столкновения судна с опорой моста

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Рейсовый автобус упал в воду после того, как в опору автомобильного моста через канал в Гуанчжоу врезался пустой контейнеровоз, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

По данным властей, инцидент произошел в 5:30 по местному времени (0:30 мск) в городском районе Наньша. В автобусе не было никого, кроме водителя, которого сейчас ищут несколько водолазов. Причина, по которой корабль столкнулся с опорой моста Лисиньша, неизвестна. Число пострадавших уточняется.

Портал «Пэнпай» уточняет, что по состоянию на 10:00 (5:00 мск) спасательная служба Наньша направила к месту происшествия 16 сотрудников, которые работают там с профессиональным водолазным снаряжением и подводным поисковым оборудованием. Кроме того, из Шэньчжэня к мосту был отправлен быстроходный спасательный катер с подкреплением из девяти человек.

В октябре 2021 года Департамент транспорта провинции Гуандун опубликовал документ под названием «Обзор мнений по оценке проекта усиления и совершенствования характеристик моста для предотвращения столкновений в районе Наньша города Гуанчжоу». В отчете было сказано, что на опорах моста следовало установить средства предотвращения столкновений.

На сегодняшний день проект остается незавершенным, поскольку департамент трижды объявлял о продлении сроков его реализации. Последний раз это произошло 4 сентября 2023 года, когда доработку моста пообещали закончить до конца августа 2024-го.