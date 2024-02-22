Bloomberg узнал о планах ЕС разблокировать помощь Варшаве

Варшава (Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press)

Евросоюз уже на следующей неделе готов выделить Польше заблокированный ранее платеж в €6,3 млрд в качестве помощи на восстановление после пандемии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия планирует инициировать первую выплату из €60 млрд, предусмотренных для Варшавы. Причиной блокировки стали претензии к реформам польской судебной системы, проведенным предыдущим правительством.

Этот шаг поможет наладить отношения ЕС с новым правительством, отмечает агентство. По словам источников издания, окончательное решение еще не принято, а после него потребуется одобрение стран-членов Евросоюза, поэтому фактические выплаты могут произойти позднее.

В Польше с 2015 года у власти находилась партия «Право и справедливость», однако на выборах в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши в октябре 2023 года новым премьер-министром страны избрали Дональда Туска от «Гражданской коалиции».

Представитель Европейской комиссии ранее сообщил Bloomberg, что с Польшей все еще необходимо провести работу, чтобы были выполнены все этапы плана восстановления в отношении независимости судебной системы.

По его словам, польское правительство выразило готовность сотрудничать с Еврокомиссией. В январе оно опубликовало законопроект, восстанавливающий разделение функций министра юстиции и генпрокурора, которое отменила бывшая правящая партия «Право и справедливость».