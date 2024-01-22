Дуда обвинил ЕС в попытке «форсировать власть» в Польше

Дуда считает, что блокировка ЕС почти €60 млрд на восстановление после пандемии коронавируса из-за претензий к польской судебной системе при предыдущем правительстве была попыткой форсировать власть в Польше

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польский президент Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в попытке повлиять на политическое устройство в Польше из-за блокировки средств на восстановление после пандемии коронавируса при предыдущем правительстве, передает Bloomberg.

«Это была чисто политическая акция против предыдущих польских властей, попытка форсировать смену правительства, — сказал он. — Именно так я это воспринимал, именно так я это воспринимаю, и текущие события только подтверждают это».

Агентство отмечает, что слова Дуды следуют за «признаками» того, что ЕС приближается к соглашению по выделению финансирования после того, как новое правительство Польши во главе с премьером Дональдом Туском пообещало отменить изменения судебной системы.

В Польше с 2015 года у власти находилась партия «Право и справедливость», которую возглавляет брат погибшего в 2010 году президента Леха Качиньского — Ярослав Качиньский. На последних выборах в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши, состоявшихся в октябре, партии Качиньского не удалось заручиться большинством в сейме, а новым премьер-министром страны второй раз был избран Дональд Туск.

Представитель Европейской комиссии сообщил Bloomberg в ответе по электронной почте, что с Польшей все еще необходимо провести работу, чтобы были выполнены все этапы плана восстановления, в том числе в отношении независимости судебной системы. По его словам, польское правительство выразило готовность сотрудничать с комиссией. «Что касается всех государств-членов, мы выступим с нашей оценкой первого платежного запроса, как только это будет завершено», — добавил пресс-секретарь.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в ходе визита в Варшаву, что ЕС поддержит нынешнее польское правительство в стремлении восстановить независимость судебной власти и разблокировать почти €60 млрд. «Я надеюсь, что мы заручимся поддержкой всех властей, в том числе и президента, чтобы восстановить верховенство закона в Польше. Если так не будет, тогда посмотрим», — сказал он.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Дуда заявил, что готов вести переговоры с Туском по поводу судебных реформ, однако определил свою «красную линию»: освободить назначаемых президентом судей от процесса проверки, требуемого ЕС. В интервью Bloomberg он назвал это «неприкосновенным пунктом».

На рассмотрение запроса Туска о разблокировке средств в фондах ЕС потребуется два месяца, пишет агентство. В то же время польское правительство будет продвигаться с судебными реформами: например, 19 января оно опубликовало законопроект, восстанавливающий разделение функций министра юстиции и генпрокурора, которое отменила бывшая правящая партия «Право и справделивость» (PiS). Этот закон должен быть одобрен Дудой.