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Политика ,  
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Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военным

Министр обороны Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам военной операции

Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военным
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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военнослужащим за выполнение задач на военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уверен, что они [награды] не последние, потому как абсолютно убежден, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Поздравляю вас!», — сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства вручил военнослужащим погоны высших офицеров.

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