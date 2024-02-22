Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военным

Video

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военнослужащим за выполнение задач на военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уверен, что они [награды] не последние, потому как абсолютно убежден, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Поздравляю вас!», — сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства вручил военнослужащим погоны высших офицеров.