Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военным
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военнослужащим за выполнение задач на военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уверен, что они [награды] не последние, потому как абсолютно убежден, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Поздравляю вас!», — сказал Шойгу.
Также глава российского военного ведомства вручил военнослужащим погоны высших офицеров.
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