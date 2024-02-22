FPV-дроны (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус в Херсонской области с помощью FPV-дрона, два человека получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Дрон направили на движущийся по дороге Новая Каховка — Тополевка автобус с пассажирами. «Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками были ранены сам водитель и одна из пассажирок», — отметил Сальдо. Он добавил, что водителю оказали помощь на месте, женщину госпитализировали.

FPV-дроны (от First Person View) позволяют вести съемку «от первого лица», то есть оператор может получать на монитор или видеоочки кадры, которые снимает камера беспилотника, и, соответственно, им управлять.

Помимо этого, по словам Сальдо, 21 февраля ВСУ выпустили 50 артиллерийских снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Дроны атаковали гражданскую инфраструктуру и жителей в Новокаховском и Каховском округах, в Васильевке и Чернянке беспилотники взорвались.