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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ атаковали автобус в Херсонской области с помощью FPV-дрона

Сальдо: ВСУ с помощью дрона атаковали автобус в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
FPV-дроны
FPV-дроны (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус в Херсонской области с помощью FPV-дрона, два человека получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Дрон направили на движущийся по дороге Новая Каховка — Тополевка автобус с пассажирами. «Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками были ранены сам водитель и одна из пассажирок», — отметил Сальдо. Он добавил, что водителю оказали помощь на месте, женщину госпитализировали.

FPV-дроны (от First Person View) позволяют вести съемку «от первого лица», то есть оператор может получать на монитор или видеоочки кадры, которые снимает камера беспилотника, и, соответственно, им управлять.

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Фото:Яндекс.Карты

Помимо этого, по словам Сальдо, 21 февраля ВСУ выпустили 50 артиллерийских снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Дроны атаковали гражданскую инфраструктуру и жителей в Новокаховском и Каховском округах, в Васильевке и Чернянке беспилотники взорвались.

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Владимир Сальдо Украина Херсонская область беспилотники
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