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Военная операция на Украине ,  
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Песков призвал не приравнивать военкоров к участникам военной операции

Песков: неправильно приравнивать военкоров к участникам военной операции
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Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Не стоит приравнивать военных корреспондентов к участникам военной операции, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он сказал порталу International Reporters.

Песков заявил, что согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что военкоры проявляют мужество, смелость, отвагу, «даже самопожертвование», донося до россиян и иностранцев информацию с поля боя, но «все-таки они не являются прямыми участниками конфликта».

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«Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам специальной военной операции, я думаю, наверное, было бы неправильно», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что работа военкоров заслуживает отдельные оценки и квалификации, над которыми «стоит подумать».

Песков призвал не приравнивать военкоров к участникам военной операции
Песков призвал не приравнивать военкоров к участникам военной операции

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