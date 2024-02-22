США предостерегли граждан от поездок в Россию после задержания женщины
Американцам не стоит ездить в Россию из-за существующей угрозы задержания, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ответ на задержание в Екатеринбурге балерины Ксении Карелиной, у которой есть американское и российское гражданство. Об этом пишет издание ABC News.
«Россия продолжает задерживать своих граждан и продолжает задерживать американских граждан, и именно поэтому мы постарались как можно яснее разъяснить, что ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию ни по какой причине», — сказал Мэтью Миллер.
Несмотря на то, что давнее соглашение между США и Россией требует, чтобы обе страны немедленно уведомляли друг друга, если один из их граждан задержан, Вашингтон практически не имел никакой информации о деле девушки, добавил Миллер.
Представитель Госдепартамента заявил, что дипломаты посольства США в Москве работают над тем, чтобы узнать больше и получить доступ к Ксении Карелиной на основе соглашения, требующего уведомления второй страны.
Ксения Карелина, известная в США как Ксения Хавана, бывшая 33-летняя балерина, была задержана за перевод в украинский благотворительный фонд в размере $51,8. ФСБ сообщала, что ей предъявили обвинение в государственной измене.
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