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Общество ,  
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В Китае произошла авария на угольной шахте

В Китае в результате оползня на угольной шахте погибли 12 человек
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

На северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян произошел оползень на угольной шахте. По данным Центрального телевидения Китая, в результате ЧП погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 ранены.

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«Все раненые в настоящее время доставлены в больницу. Организованно проводится ликвидация последствий аварии», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 20 декабря, в 15:50 (10:50 мск) на угольной шахте Куньюань в городе Цзиси. После аварии была создана следственная группа, которая выясняет причины произошедшего.

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Китай авария на шахте
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