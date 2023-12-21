В Китае в результате оползня на угольной шахте погибли 12 человек

В Китае произошла авария на угольной шахте

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На северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян произошел оползень на угольной шахте. По данным Центрального телевидения Китая, в результате ЧП погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 ранены.

«Все раненые в настоящее время доставлены в больницу. Организованно проводится ликвидация последствий аварии», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 20 декабря, в 15:50 (10:50 мск) на угольной шахте Куньюань в городе Цзиси. После аварии была создана следственная группа, которая выясняет причины произошедшего.