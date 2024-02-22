Daily Mail узнала о занятиях Байдена с физиотерапевтом по утрам

Президент США Джо Байден просыпается от того, что по нему ходит кот, после чего занимается упражнениями на баланс с физиотерапевтом, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, как правило, Джо Байден просыпается в 7 утра. В это время в комнате на втором этаже Белого дома помимо него находится только кот, который залезает к нему на кровать. В 8 часов президент начинает 45-минутную тренировку с физиотерапевтом, во время которой в основном делает упражнения на баланс. Они, как сообщает газета, помогают Байдену справляться со «все более неуклюжей походкой».

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