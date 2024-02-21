Власти подмосковного Краснознаменска ответили на сообщения о взрывах

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Единая дежурно-диспетчерская служба не получала информации о взрывах на территории Краснознаменска в Подмосковье. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Краснознаменск Московской области, на 13:45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало», — сказали в пресс-службе.

Краснознаменск — город со статусом закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что жители Краснознаменска услышали два взрыва около 13:00. По его данным, от взрыва задрожали окна в домах.

В комментариях сообщества «Краснознаменск НАШ город!» во «ВКонтакте» пишут, что слышали звуки взрывов на проспекте Мира, улицах Победы и Строителей. О звуках взрывов, из-за которых «окна задрожали», также рассказали участники «Краснознаменск Чата» в Telegram.