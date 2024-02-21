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Военная операция на Украине ,  
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Захарова обвинила Украину в торговле документами российских бойцов

Захарова: на Украине торгуют документами и вещами погибших российских бойцов
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

На Украине торгуют паспортами и военными билетами погибших российских военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы — паспорта и военные билеты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

По словам Захаровой, документы российских военных продавал через соцсети один из жителей Джилонга в Австралии. Она выразила уверенность, что российские правоохранительные органы расследуют случаи продажи документов.

По словам представителя МИДа, факты торговли вещами военнослужащих «подтверждают актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».

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При обысках у них обнаружили около 27 единиц различного оружия, более 3,5 тыс. патронов, а также средства связи, два автомобиля и похищенное имущество.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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