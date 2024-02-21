Захарова обвинила Украину в торговле документами российских бойцов
На Украине торгуют паспортами и военными билетами погибших российских военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы — паспорта и военные билеты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
По словам Захаровой, документы российских военных продавал через соцсети один из жителей Джилонга в Австралии. Она выразила уверенность, что российские правоохранительные органы расследуют случаи продажи документов.
По словам представителя МИДа, факты торговли вещами военнослужащих «подтверждают актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».
В июле 2023 года МВД Украины задержало 12 мужчин, занимавшихся разбойными нападениями и грабежом в домах мирных жителей в подконтрольной Украине части Херсонской области. Мародеры выдавали себя за участников добровольческой бригады ВСУ.
При обысках у них обнаружили около 27 единиц различного оружия, более 3,5 тыс. патронов, а также средства связи, два автомобиля и похищенное имущество.
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