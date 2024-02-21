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Посольство раскрыло подробности процесса по оправданию россиянки в Ливане

Посольство России в Ливане раскрыло подробности борьбы за освобождение россиянки
Полицейские у здания суда в Бейруте
Полицейские у здания суда в Бейруте (Фото: Stephen Gerard Kelly / Global Look Press)

Посольство России в Ливане рассказало РБК подробности вынесения оправдательного приговора россиянке, которую обвинили в шпионаже в пользу Израиля.

Семью Чайкиных с младенцем задержали летом 2023 года при попытке покинуть страну. Мужчина признался, что его завербовала израильская разведка, а женщина на допросе сообщила, что помогала мужу. Источник «РИА Новости» ранее сообщил, что мужчину приговорили к восьми годам заключения, а женщину оправдали.

В консульском отделе посольства РБК рассказали, что трудно было найти квалифицированного адвоката, поскольку не каждый юрист по соображениям личной безопасности возьмется за дела обвиненных в сотрудничестве с Израилем, тем более что кейс затрагивал интересы ливанской группировки «Хезболла».

В Ливане россиянку оправдали по делу о шпионаже в пользу Израиля
Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Доказать непричастность женщины удалось благодаря привлечению квалифицированного защитника.

«Наш основной фокус был на том, чтобы невиновный младенец как можно быстрее оказался на свободе и вернулся на родину. Для этого любыми путями нужно было доказать невиновность как минимум матери. Что нам совместно с адвокатами и удалось сделать», — пояснили в посольстве.

Муж оправданной россиянки, также гражданин России, осужден на восемь лет лишения свободы за шпионаж в пользу Израиля. В посольстве назвали такой приговор «достаточно мягким». Осужденному продолжают оказывать консульскую поддержку.

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На момент освобождения россиянки ее дочке исполнился один год, и все это время она была в заключении вместе с матерью.

«Мы добились от местной стороны приемлемых условий содержания матери и ребенка под стражей в отдельном помещении и обеспечивали их по мере возможности всем необходимым (питанием, предметами первой необходимости)», — пояснили в диппредставительстве.

Сейчас мать и дочь находятся в Самаре, куда они при поддержке российских дипломатов вылетели 17 февраля.

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Теги
Ливан новости оправдательный приговор российский гражданин
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