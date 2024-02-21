Посольство раскрыло подробности процесса по оправданию россиянки в Ливане

Полицейские у здания суда в Бейруте (Фото: Stephen Gerard Kelly / Global Look Press)

Посольство России в Ливане рассказало РБК подробности вынесения оправдательного приговора россиянке, которую обвинили в шпионаже в пользу Израиля.

Семью Чайкиных с младенцем задержали летом 2023 года при попытке покинуть страну. Мужчина признался, что его завербовала израильская разведка, а женщина на допросе сообщила, что помогала мужу. Источник «РИА Новости» ранее сообщил, что мужчину приговорили к восьми годам заключения, а женщину оправдали.

В консульском отделе посольства РБК рассказали, что трудно было найти квалифицированного адвоката, поскольку не каждый юрист по соображениям личной безопасности возьмется за дела обвиненных в сотрудничестве с Израилем, тем более что кейс затрагивал интересы ливанской группировки «Хезболла».

Доказать непричастность женщины удалось благодаря привлечению квалифицированного защитника.

«Наш основной фокус был на том, чтобы невиновный младенец как можно быстрее оказался на свободе и вернулся на родину. Для этого любыми путями нужно было доказать невиновность как минимум матери. Что нам совместно с адвокатами и удалось сделать», — пояснили в посольстве.

Муж оправданной россиянки, также гражданин России, осужден на восемь лет лишения свободы за шпионаж в пользу Израиля. В посольстве назвали такой приговор «достаточно мягким». Осужденному продолжают оказывать консульскую поддержку.

На момент освобождения россиянки ее дочке исполнился один год, и все это время она была в заключении вместе с матерью.

«Мы добились от местной стороны приемлемых условий содержания матери и ребенка под стражей в отдельном помещении и обеспечивали их по мере возможности всем необходимым (питанием, предметами первой необходимости)», — пояснили в диппредставительстве.

Сейчас мать и дочь находятся в Самаре, куда они при поддержке российских дипломатов вылетели 17 февраля.