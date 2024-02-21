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Общество ,  
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В Ливане россиянку оправдали по делу о шпионаже в пользу Израиля

«РИА Новости»: в Ливане оправдали россиянку по делу о шпионаже в пользу Израиля
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Ливане вынесли оправдательный приговор россиянке, которая проходила как соучастница по делу о шпионаже в пользу Израиля, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с делом.

Летом 2023 года супругов Чайкиных с младенцем задержали в международном аэропорту Бейрута при попытке вылететь из страны. По информации газеты Al Akhbar, мужчина признался, что его завербовала израильская разведка, а женщина на допросе сообщила, что помогала мужу.

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По словам собеседника агентства, слушание по делу прошло в начале февраля 2024 года. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, а «женщине суд вынес оправдательный приговор»: доказать ее непричастность помогли работники посольства России.

«В субботу женщина вместе с дочкой покинули Ливан и благополучно вернулись на родину», — добавил источник агентства.

Ливанские или арабские граждане, обвиненные в шпионаже, могут быть приговорены к смертной казни или получить длительный тюремный срок. Для иностранных граждан по статье о шпионаже смертная казнь не применяется.

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Ливан шпионаж оправдательный приговор российский гражданин
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