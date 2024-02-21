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В Совфеде поддержали идею разрыва договора об урегулировании с Германией

Сенатор Цеков поддержал идею денонсировать договор 1990 года с Германией
Сергей Цеков
Сергей Цеков (Фото: council.gov.ru)

Нужно расторгнуть Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный в 1990 году, поскольку Берлин игнорирует его положения, заявил «РИА Новости» член Совета Федерации Сергей Цеков.

С идеей денонсировать соглашение ранее выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, документ, который определял основу для принятия эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия в Европе, фактически не реализуется.

«Однозначно игнорирует», — ответил Цеков на вопрос, соблюдает ли Германия положения договора.

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Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года также известен как договор «Два плюс четыре». Его подписали министры иностранных дел ФРГ и ГДР, а также главы внешнеполитических ведомств СССР, США, Великобритании и Франции. Договор поставил точку в процессе объединения ФРГ и ГДР.

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Германия Совфед денонсация
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