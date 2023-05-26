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Общество ,  
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В Южной Корее пассажир самолета открыл аварийную дверь во время посадки

Пассажир открыл дверь аварийного выхода самолета во время посадки в Южной Корее

В Южной Корее пассажир самолета открыл аварийную дверь во время посадки
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Дверь аварийного выхода самолета авиакомпании Asiana Airlines открылась перед посадкой в южнокорейском городе Тэгу, передает Yonhap со ссылкой на чиновников. На борту находились 194 человека.

По данным властей, 12 пассажиров запаниковали, из-за чего у них возникли проблемы с дыханием, некоторых из них госпитализировали.

По словам представителей аэропорта и отраслевых источников, самолет вылетел с острова Чеджудо. В момент, когда открылась дверь, воздушное судно находилось в 250 м от земли. Согласно данным на сайте аэропорта Тэгу, самолет должен был приземлиться в 12:45 по местному времени, но сел раньше — в 12:37 (06:37 мск).

Полиция задержала 33-летнего мужчину. В ведомстве заявили, что он не был пьян, но не стал говорить, зачем потянул за дверной рычаг. «С ним трудно вести нормальный разговор», — сказал один из чиновников.

Yonhap пишет, что, когда подозреваемый попытался потянуть за рычаг выходной двери, бортпроводники не смогли остановить его, поскольку самолет должен был приземлиться.

Теги
Южная Корея самолет

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