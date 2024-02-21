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Лукашенко прибыл в Россию на открытие турнира «Игры будущего»

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл на открытие «Игр будущего» в Казани
Александр Лукашенко и Рустам Минниханов
Александр Лукашенко и Рустам Минниханов (Фото: tatarstan.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко приземлился в Казани, его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Белорусский президент примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», который пройдет в столице республики.

Мероприятие также посетят президенты Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и представители других государств.

Церемония открытия первого турнира пройдет 21 февраля. Площадкой станет выставочный центр «Казань Экспо».

Путин подписал закон о проведении «Игр будущего» в Казани
Спорт
Фото:Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту, синтезу классического спорта, киберспорта, науки и технологий. Фиджитал был официально признан видом спорта в России в январе 2023 года.

Соревнования в рамках «Игр будущего» разделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Они пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. На турнире разыграют призы в 16 дисциплинах, в которых будут соревноваться 2 тыс. спортсменов. Общий призовой фонд турнира составит $25 млн.

Закон о его проведении президент Владимир Путин подписал в декабре 2023 года.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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