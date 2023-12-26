Владимир Путин подписал закон о проведении «Игр будущего» в Казани

Путин подписал закон о проведении «Игр будущего» в Казани

Международный мультиспортивный турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта следующего года

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении международного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из закона следует, что целью «Игр будущего» является продвижение и популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии.

Киборги в игре. Станет ли фиджитал спортом будущего

«Игры будущего» стартуют в Казани 23 февраля 2024 года. На турнире разыграют призы в 16 дисциплинах, в которых примут участие 2 тыс. спортсменов. Общий призовой фонд турнира составит $25 млн.

Фиджитал — новый вид спорта, который был официально признан в России 31 января 2023 года. «Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту, синтезу классического спорта, киберспорта, науки и технологий. Соревнования будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

В октябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совете при президенте по спорту в Перми предлагал выплачивать призовые участникам предстоящих «Игр будущего» в криптовалюте.

Министр спорта России Олег Матыцин говорил, что фиджитал уже стал полностью самостоятельным видом спорта, существующим отдельно от классического и киберспорта.