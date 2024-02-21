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Росздравнадзор заявил об отсутствии в России пострадавших от ИВЛ Philips

Росздравнадзор: в России никто не пострадал из-за аппаратов ИВЛ Philips
Фото: philips.ru
Фото: philips.ru

Ни один российский пациент не пострадал от использования аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) компании Philips, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

В конце января 2024 года Управление по санитарному надзору США (FDA) сообщило, что с июля 2021 года 561 пациент погиб из-за аппаратов ИВЛ производства Philips, которые используют пену PE-PUR.

В Росздравнадзоре сообщили, что еще после первых сообщений о смертях из-за этого оборудования в 2021 году ведомство начало отзыв аппаратов.

«Благодаря своевременно принятым Росздравнадзором мерам ни один пациент, получающий медицинскую помощь в Российской Федерации, не пострадал от применения аппаратов ИВЛ BiPAP и CPAP, произведенных компанией Philips», — говорится в публикации.

Philips начала отзыв аппаратов МРТ из-за риска их взрыва во время работы
Технологии и медиа
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В декабре 2023 года FDA сообщило, что Philips отзывает аппараты магнитно-резонансной томографии из-за риска их взрыва в процессе использования. В ведомстве уточнили, что это касается аппаратов Panorama 1.0T HFO, выпущенных с 2001 по 2016 год. В США использовали 150 таких приборов.

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Philips Росздравнадзор ИВЛ
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