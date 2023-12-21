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Технологии и медиа ,  
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Philips начала отзыв аппаратов МРТ из-за риска их взрыва во время работы

Компания Philips сообщила об отзыве аппаратов МРТ после обнаружения риска взрыва
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Компания Philips отзывает аппараты МРТ после обнаруженного риска их взрыва в процессе эксплуатации, сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

«FDA отнесла эту отзывную кампанию к I классу — самому серьезному типу. Использование этих устройств может привести к серьезным травмам или смерти», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что отзыв касается аппаратов Panorama 1.0T HFO, выпущенных с 2001 по 2016 год. Всего в США сейчас эксплуатируется 150 таких приборов. Использование неисправной системы может повлечь за собой получение черепно-мозговой травмы, рваных ран, переломов, ушибов или даже привести к смерти, рассказали в FDA.

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Фото:Hermann J. Knippertz / IMAGO / Global Look Press

«Philips активно cвязывается с клиентами, чтобы гарантировать получение уведомления, а также запланировать и провести проверку системы как можно быстрее», — прокомментировал производитель отзывную кампанию.

Panorama 1.0T — это аппарат магнитно-резонансной томографии, с помощью которого можно получить разные типы снимков. За 22 года использования системы был зарегистрирован один случай взрыва, в результате которого никто не пострадал.

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