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Военная операция на Украине ,  
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Военный блогер Андрей Морозов совершил самоубийство

Умер военный блогер Андрей Мурз Морозов
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Мурз&nbsp;Морозов
Андрей Мурз Морозов (Фото: wehearfromyanina / Telegram)

Российский военный блогер, автор телеграм-канала «Нам пишут из Янины» Андрей Морозов, известный под позывным Мурз, покончил с собой. Об этом сообщили военный корреспондент Юрий Котенок, а также телеграм-каналы «Солдатская правда» и «Zаписки Vетерана».

О смерти Морозова также сообщила жена бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская. «Андрей был очень яркий человек, наш с Игорем знакомый. Он ценой своей жизни доказал, что честь и правда ему дороже», — написала она в своем телеграм-канале.

Морозов 21 февраля опубликовал в своем телеграм-канале «Нам пишут из Янины» пост, где заявил, что «товарищ полковник» заставил его удалить публикацию из канала. Блогер опубликовал два поста, где выступил с критикой в адрес военного руководства и журналистов.

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Морозов также оставил в телеграм-канале текст обращения в военную прокуратуру военнослужащего из ДНР, жалующегося на командование. Ранее блогер опубликовал пост об обстоятельствах взятия под контроль российской армией Авдеевки в ДНР. Это вызвало критику других блогеров.

Андрей Морозов — бывший лидер национал-сталинистской группы «Красный блицкриг». В составе батальонов «Август» и «Призрак» (вооруженные формирования ЛНР) участвовал в боевых действиях в Донбассе.

В 2008 году суд в Москве приговорил Морозова к трем годам колонии из-за обстрела офиса «Единой России» на Кутузовском проспекте в столице. Блогера признали виновным в хулиганстве, незаконном хранении оружия, а также призывах к экстремизму.

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блогеры самоубийство Авдеевка
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