Кадры визита Герасимова в зону военной операции. Видео
В командный пункт группировки войск «Центр» приехал начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он наградил военных, которые отличились в боях за Авдеевку, медалями. Кроме того, Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения задач группировкой войск «Центр» и заслушал доклад генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий.
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