На Украине заявили о катастрофической нехватке судей

Роман Игнатов (Фото: vkksu.gov.ua)

На Украине катастрофическая нехватка судей. Об этом заявил «Укринформу» председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов.

«Ситуация в судах сейчас катастрофическая. Например, в апелляционных судах: в Сумском апелляционном судье — четыре судьи (вместо 25). В Черкасском апелляционном суде — десять судей вместо 30. В Апелляционном суде Харьковской области вместо 60 — 15 судей», — сказал он.

По словам Игнатова, более трех с половиной лет в Украине не работала Высшая квалификационная комиссия судей, за это время многие судьи уволились, ни один новый не назначен, а основная проблема судейства на Украине — это «неблагочестие».

Осенью 2023 года на Украине заявляли, что проведут сокращения в органах исполнительной и судебной власти. Проектом бюджета на этот год предусмотрено финансовое обеспечение только фактической численности госслужащих. Правительство Украины одобрило проект бюджета-2024 в середине сентября, Верховная рада утвердила его в первом чтении 19 октября. «Если несколько лет конкретные вакантные должности в судах не заполняются, то они и не нужны», — заявляла глава департамента Минфина страны по расходам бюджета Людмила Рожкова.