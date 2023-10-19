На Украине анонсировали сокращения в органах исполнительной власти

Верховная рада Украины в первом чтении утвердила проект бюджета с рекордным дефицитом в $43 млрд. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что более половины всех трат пойдет на оборону и безопасность — $46 млрд.

Здание правительства Украины (Фото: Wikimedia Commons)

Правительство Украины в 2024 году проведет сокращение штата в органах исполнительной, а также судебной власти, заявила глава департамента Минфина страны по расходам бюджета Людмила Рожкова.

«Есть поручение провести сокращение в государственных органах исполнительной власти, но судебной власти тоже будет необходимо пересмотреть штаты. Если несколько лет конкретные вакантные должности в судах не заполняются, то они и не нужны», — отметила она (цитата по «Экономической правде»).

Проектом бюджет на следующий год предусмотрено финансовое обеспечение только на фактическую численность госслужащих. «Финансировать нужно фактически работающих людей», — указала Рожкова.

В то же время она уточнила, что в течение следующего года может быть заполнено только 10% текущих вакансий на госслужбе. Конкретных данных по таким вакансиям Рожкова не привела, отмечает издание.

Правительство Украины одобрило проект бюджета на 2024 год в середине сентября, Верховная рада утвердила его в первом чтении 19 октября. Бюджетом на следующий год заложены доходы в размере 1,746 млрд грн ($48 млрд) и расходы на 3,308 трлн грн ($90 млрд). Издание «Обозреватель» отмечает, что рекордный дефицит бюджета на 1,59 трлн грн ($43 млрд) возможно покрыть только за счет помощи партнеров страны и международных финансовых институтов, включая МВФ. Журнал «Forbes Украина» писал, что в бюджете заложена международная помощь на $42,8 млрд, что больше, чем в этом году, на $500 млн.

В проекте бюджета ожидается рост ВВП Украины в 2024 году на 5%, инфляция на уровне 10,8% (в 2022-м она была 26,6%), а также снижение безработицы до 13,4% с нынешних 19%, указывает издание.

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ключевым направлением бюджета стала оборона и безопасность, на нее приходится более половины всех трат — 1,685 трлн грн ($46 млрд). Также, по его словам, увеличатся расходы на социальную сферу, медицину и поддержку ветеранов, повышение налогов проект не предусматривает.