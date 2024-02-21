Поезд в Башкирии снес скорую помощь на переезде. Видео

Появились кадры с переезда в Башкирии, где поезд врезался в скорую помощь

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В городе Стерлитамаке в Башкирии тепловоз врезался в автомобиль скорой помощи. Во время аварии погиб пациент, которого везли медики. Несколько врачей пострадали.

По предварительной версии следователей, скорая спешила доставить больного в больницу и выехала на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Машинист поезда экстренно затормозил, но не успел остановить поезд.