Поезд в Башкирии снес скорую помощь на переезде. Видео
В городе Стерлитамаке в Башкирии тепловоз врезался в автомобиль скорой помощи. Во время аварии погиб пациент, которого везли медики. Несколько врачей пострадали.
По предварительной версии следователей, скорая спешила доставить больного в больницу и выехала на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Машинист поезда экстренно затормозил, но не успел остановить поезд.
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