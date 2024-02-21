Мэр города в Румынии заявил о плане построить небольшие ядерные реакторы

Шотанга (Фото: sotanga.ro)

Мэр румынского города Шотанга Константин Строэ заявил о планах построить вблизи города шесть небольших ядерных реакторов на месте бывшей АЭС в соседнем городе Дойчешти, чтобы вернуть рабочие места жителям, об этом сообщает Politico.

Целью строительства является вернуть тысячи рабочих мест, чтобы инвесторы вернулись в регион и стали использовать электроэнергию по сниженным ценам, продаваемую в местную сеть. Проект также поможет Румынии справиться с резким сокращением выбросов при растущей потребности в электроэнергии.

«Район станет более привлекательным», — приводит слова Строэ Politico, отметив, что уже есть интерес к строительству завода по переработке отходов и новой автомагистрали поблизости.

Шотанга является коммуной в уезде Дымбовица с населением в 7000 человек и состоит из двух деревень: Шотанга и Тейш. Раньше там находилась угольная шахта, но десять лет назад оттуда уволили около 3000 человек, и четверть работающего населения покинуло город.

Интерес в ЕС к ядерной энергетике повысился после того, как сократились поставки энергоносителей из России. В 2021 году Россия обеспечивала почти половину потребностей ЕС в газе, в 2023-м ее доля упала до 13%. В Евросоюзе завершают разработку газовой реформы, которая позволит странам полностью запретить импорт газа из России и Белоруссии. Их целью является снижение импорта до нуля без серьезных последствий для газового рынка Европы. Нынешняя ситуация в Евросоюзе с газом резко контрастирует с положением в 2022 году, когда европейские страны, лишившись трубопроводных поставок из России, резко начали скупать СПГ в разгар энергетического кризиса и стремительного роста цен на топливо.