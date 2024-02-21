В МИДе заявили о нежелании Европы отказываться от газа из России

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Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике со странами, которые в этом заинтересованы, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИДа Михаил Галузин.

По словам замминистра, Киев выступает против продления контракта с Россией на транзит газа через территорию Украины, однако в Европе «не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе».

«Россия, в свою очередь, и далее намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере с теми странами, которые в этом заинтересованы», — подчеркнул Галузин.

Замминистра также отметил, что российские компании продолжают выполнять обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках контракта по транзиту газа через Украину.

После теракта на «Северных потоках» транзитная ветка через Украину — единственный маршрут поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

Пятилетний контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Киев предупреждал, что не будет договариваться с Москвой о его продлении, а нынешний транзит не прерывает из-за потребностей ряда европейских стран.

В январе 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита на Украину допустил продление контракта, однако в Киеве это опровергли.