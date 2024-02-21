Право погребения на воинских кладбищах распространят на бойцов Росгвардии
Норма о погребении на воинских кладбищах будет распространяться на сотрудников Росгвардии, которые погибли при прохождении военной службы. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о гарантиях погребения погибших военнослужащих, передает ТАСС.
С учетом поправок к закону «О погребении и похоронном деле», право на захоронение на воинских кладбищах и на воинских участках общественных кладбищ распространяется на
- военнослужащих;
- граждан, призванных на военные сборы;
- добровольцев;
- сотрудников органов внутренних дел;
- сотрудников Росгвардии;
- сотрудников учреждений ФСИН;
- сотрудников органов противопожарной службы;
- сотрудников таможни.
Это право будет приобретаться в случае гибели или смерти из-за увечья, заболевания при прохождении военной службы или в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
Погребение или кремация, оформление необходимых документов, перевозка, изготовление и установка им надгробий будет производится за счет государства, уточнил глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов.
В декабре 2023 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Росгвардии будут созданы добровольческие формирования.
Добровольцы будут привлекаться для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций. Правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии.
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