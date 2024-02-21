Право погребения на воинских кладбищах распространят на бойцов Росгвардии

Норма о погребении на воинских кладбищах будет распространяться на сотрудников Росгвардии, которые погибли при прохождении военной службы. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о гарантиях погребения погибших военнослужащих, передает ТАСС.

С учетом поправок к закону «О погребении и похоронном деле», право на захоронение на воинских кладбищах и на воинских участках общественных кладбищ распространяется на

военнослужащих;

граждан, призванных на военные сборы;

добровольцев;

сотрудников органов внутренних дел;

сотрудников Росгвардии;

сотрудников учреждений ФСИН;

сотрудников органов противопожарной службы;

сотрудников таможни.

Это право будет приобретаться в случае гибели или смерти из-за увечья, заболевания при прохождении военной службы или в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Погребение или кремация, оформление необходимых документов, перевозка, изготовление и установка им надгробий будет производится за счет государства, уточнил глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов.

В декабре 2023 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Росгвардии будут созданы добровольческие формирования.

Добровольцы будут привлекаться для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций. Правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии.