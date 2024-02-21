 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Право погребения на воинских кладбищах распространят на бойцов Росгвардии

ТАСС: бойцам Росгвардии дадут право погребения на воинских кладбищах
Сюжет
Военная операция на Украине

Норма о погребении на воинских кладбищах будет распространяться на сотрудников Росгвардии, которые погибли при прохождении военной службы. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о гарантиях погребения погибших военнослужащих, передает ТАСС.

С учетом поправок к закону «О погребении и похоронном деле», право на захоронение на воинских кладбищах и на воинских участках общественных кладбищ распространяется на

  • военнослужащих;
  • граждан, призванных на военные сборы;
  • добровольцев;
  • сотрудников органов внутренних дел;
  • сотрудников Росгвардии;
  • сотрудников учреждений ФСИН;
  • сотрудников органов противопожарной службы;
  • сотрудников таможни.

Это право будет приобретаться в случае гибели или смерти из-за увечья, заболевания при прохождении военной службы или в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Погребение или кремация, оформление необходимых документов, перевозка, изготовление и установка им надгробий будет производится за счет государства, уточнил глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов.

Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии по образцу Минобороны
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В декабре 2023 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Росгвардии будут созданы добровольческие формирования.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Добровольцы будут привлекаться для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций. Правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии.

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
Росгвардия захоронение Военная операция на Украине
Материалы по теме
МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение с Росгвардией
Политика
Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии по образцу Минобороны
Политика
Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера Политика, 06:02
Белый дом счел кредиты не лучшим способом помочь Украине Политика, 05:41
Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России Бизнес, 05:13
Право погребения на воинских кладбищах распространят на бойцов Росгвардии Политика, 05:01
«Коммерсантъ» узнал причину уголовных дел на руководство общества глухих Общество, 04:30
После нападения в Германии скончался второй украинский баскетболист Спорт, 04:19
МВД проверит данные об угрожавшем насилием учителе в Каменск-Уральском Общество, 04:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Байден поручил привлечь внимание к «невменяемости» Трампа Политика, 03:36
Захарова ответила на претензии Сеула по поводу автомобиля для Ким Чен Ына Политика, 02:54
NYT сообщил о сотнях украинских пленных при отступлении из Авдеевки Политика, 02:35
США в третий раз наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Газе Политика, 02:21
Суд запретил проецировать кадры с Украины на посольство России в Берлине Политика, 02:02
США предупредили о выборе Украины насчет отступления из городов Политика, 01:33
«Мегамаркет» скрыл часть книг из-за «пропаганды ЛГБТ» Политика, 01:16