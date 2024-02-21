Второй украинский баскетболист Артем Козаченко умер после нападения в Германии

После нападения в Германии скончался второй украинский баскетболист

После нападения в Германии умер второй украинский баскетболист клуба Art Giants Dusseldorf — 18-ти летний Артем Козаченко. Об этом говорится на сайте клуба.

11 февраля в городе Оберхаузен зарезали 17-летнего Владимира Ермакова, вместе в ним нападению подвергся и Козаченко. 20 февраля он скончался в больнице.

«После беспорядков в Оберхаузене Козаченко находился в больнице в отделении интенсивной терапии. К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, врачи больше не могли ему ничего сделать», — говорится в сообщении клуба.

По данным издания Zeit, полиция не видит в нападении «никаких конкретных доказательств в пользу преступления на почве ксенофобии».

По информации полицейских, спортсмены поссорились с подростками в автобусе, на остановке те напали на них с ножами. Всего после драки были госпитализированы четыре человека.

Спустя два дня полиция задержала 15-летнего подростка немецко-турецкого происхождения и 14-летнего школьника немецко-греческого происхождения по подозрению в нападении, одного из них арестовали.