После нападения в Германии скончался второй украинский баскетболист
После нападения в Германии умер второй украинский баскетболист клуба Art Giants Dusseldorf — 18-ти летний Артем Козаченко. Об этом говорится на сайте клуба.
11 февраля в городе Оберхаузен зарезали 17-летнего Владимира Ермакова, вместе в ним нападению подвергся и Козаченко. 20 февраля он скончался в больнице.
«После беспорядков в Оберхаузене Козаченко находился в больнице в отделении интенсивной терапии. К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, врачи больше не могли ему ничего сделать», — говорится в сообщении клуба.
По данным издания Zeit, полиция не видит в нападении «никаких конкретных доказательств в пользу преступления на почве ксенофобии».
По информации полицейских, спортсмены поссорились с подростками в автобусе, на остановке те напали на них с ножами. Всего после драки были госпитализированы четыре человека.
Спустя два дня полиция задержала 15-летнего подростка немецко-турецкого происхождения и 14-летнего школьника немецко-греческого происхождения по подозрению в нападении, одного из них арестовали.
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