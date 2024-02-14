Украинский подросток получил тяжелые ранения в результате нападения в ФРГ

Украинский подросток получил тяжелые ранения в результате нападения в городе Меттман недалеко от Дюссельдорфа в Германии. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на полицию.

На 15-летнего подростка напали в закусочной 10 февраля. По предварительным данным, это произошло на почве ксенофобии: неизвестный начал оскорблять украинца, ударил его по голове неустановленным предметом и скрылся. Подростка госпитализировали, нападавшего ищет полиция.

Примерно в то же время в городе Оберхаузен зарезали 17-летнего украинского баскетболиста, пишет Zeit. По данным издания, полиция не видит «никаких конкретных доказательств в пользу преступления на почве ксенофобии».

Погибший — баскетболист Владимир Ермаков, игравший за клуб Art Giants Dusseldorf, пишет Bild. Вместе с Ермаковым нападению подвергся его товарищ по команде Артем Козаченко, он получил серьезные ранения и попал в реанимацию, сообщила Федерация баскетбола Украины

По данным полиции, спортсмены поссорились с подростками в автобусе, на остановке те напали на них с ножами. Всего после драки были госпитализированы четыре человека. Спустя два дня полиция задержала 15-летнего подростка немецко-турецкого происхождения и 14-летнего школьника немецко-греческого происхождения по подозрению в нападении, одного из них арестовали.