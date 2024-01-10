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В Нижнем Тагиле полицейский получил выговор за слова об избитой школьнице

В Нижнем Тагиле полковник полиции получил выговор за слова об избитой школьнице

Полковник полиции из Нижнего Тагила Тарас Булгаков получил выговор за комментарий в соцсети об избиении братьями-азербайджанцами 11-летней школьницы. Об этом изданию URA.ru сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он рассказал, что ведомство провело служебную проверку, по итогам которой был подписан приказ о привлечении Булгакова к «строгой» дисциплинарной ответственности. Горелых добавил, что «для подготовки комментариев в соцсетях в системе МВД есть специальные сотрудники, в чьих должностных обязанностях такой функционал официально прописан».

Ранее издание сообщило, что в конце декабря два брата-азербайджанца, обучающиеся в пятом классе, избили двух сверстников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. Дети напали на мальчика и девочку-сироту, после чего последняя оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Материал дополняется

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Нижний Тагил Свердловская область
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