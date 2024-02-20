Путин поручил провести высокоскоростной интернет в российские школы

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Президент Владимир Путин поручил в ближайшем будущем обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом. Такое заявление он сделал на совещании по реализации программы капремонта школ.

«Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во Всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», — сказал президент.

При проведении капитального ремонта следует «дополнительно оснащать кабинеты физики, химии, биологии, информатики», добавил он. Большая часть оборудования должна быть сделана в России, отметил Путин.

Задачи, решаемые в рамках федеральной программы капитального ремонта школ, гораздо шире «базовых» покраски стен, обновления инженерных систем и фасадов. Она направлена на то, чтобы создать «современное школьное пространство для юных граждан нашей страны». Проекты по реновации школ нужно реализовать «во всех регионах, в городах и на селе», заключил президент.

В апреле 2023 года в ходе совещания Путина с членами кабмина глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что скоростной интернет провели во все российские школы. Вместе с тем он отметил наличие проблем с настройкой и обслуживанием оборудования.

Тогда Шадаев также рассказал, что по состоянию на конец 2022 года 300 тыс. учителей использовали цифровой контент в образовательном процессе. Это стало возможным благодаря беспроводному интернету.