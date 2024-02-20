На юго-западе Москвы загорелась высотка
Пожар произошел на верхних этажах высотки на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы, передает «РИА Новости».
По его информации, здание находится на реконструкции. На кадрах, которые показало агентство, видно, что на крыше высотки горят конструкции, оттуда частицы горящего материала падают вниз.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что информации об этом пожаре в ведомство не поступало.
Утром 20 февраля городе Шатура в Московской области загорелась кровля двухэтажного дома. Возгорание локализовали на площади 400 кв. м, после чего потушили.
Жильцов дома эвакуировали, при пожаре никто не пострадал, сообщили в МЧС.
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