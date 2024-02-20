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Россиянка заявила об отказе продать ей воду в Риме из-за ее гражданства

Россиянка заявила об отказе продать воду в аэропорту Рима из-за ее гражданства
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Россиянке Анне Лариной, которая вылетала из римского аэропорта Фьюмичино, отказались продать воду в одном из магазинов, объяснив это наличием у нее российского паспорта. Об этом рассказала сама женщина, передают Corriere Della Sera и Roma Today.

Издания показали кадры, на которых женщина по-итальянски рассказывает о случившемся. Издания уточнили, что видео с жалобой россиянка опубликовала в социальных сетях. Она рассказала, что попыталась купить воды в магазине Aelia Duty Free в аэропорту, но продавщица ей отказала.

По словам россиянки, женщина мотивировала свой отказ тем, что у покупательницы есть российский паспорт: продавщица сказала, что по этой причине не может продать ей воду или что-либо еще. Также, со слов россиянки, продавщица предложила ей ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий России.

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Сама россиянка добавила, что живет в Италии уже десять лет, имеет в этой стране вид на жительство и платит налоги.

Администрация аэропорта косвенно подтвердила инцидент. Как отмечают Roma Today и La Repubblica, она принесла извинения и указала, что такое поведение «не соответствует стандартам коммерческих партнеров» аэропорта. В свою очередь, управляющая магазином компания Aelia Duty Free Italia заявила, что «проводит все необходимые проверки, чтобы подобные инциденты не повторились».

В апреле 2023 года польская авиакомпания LOT отказала теннисистке Виталии Дьяченко в регистрации на рейс из-за наличия у нее российского гражданства. Перевозчик объяснил этот шаг запретом на въезд для россиян с шенгенскими визами через аэропорты.

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Как уточнила сама Дьяченко, речь шла о рейсе из Каира в Ниццу через Варшаву. Теннисистка сказала, что из-за решения LOT застряла в аэропорту Каира на 18 часов, «ночью, без еды, сна и возможности улететь», и была вынуждена пропустить турнир.

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Италия Рим Фьюмичино вода розничная торговля
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