В ДНР бойца ВСУ из Грузии приговорили к пожизненному заключению
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ из Грузии к пожизненному заключению за убийство троих российских военнослужащих. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России в своем телеграм-канале.
«Мамука Гацарелия признан виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении.
Гацарелия будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима, отметили в ведомстве.
В Генпрокуратуре заявили, что на Украину 22-летний мужчина прибыл в марте 2022 года. Гацарелия заключил контракт с ВСУ как наемный стрелок и отправился на службу в Мариуполь. Гацарелия, уточнили в ведомстве, расстрелял четырех российских солдат. Трое из них погибли, один был ранен.
7 февраля Генпрокуратура России сообщила, что Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении 33 украинских военных. Служащие 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ получили сроки от 27 до 29 лет.
Следствие утверждало, что военные в конце зимы и начале весны 2022 года стреляли осколочно-фугасными снарядами по жилым домам в поселках Старый Крым, Заиченко, Саханка в ДНР. В результате обстрелов погиб несовершеннолетний, еще одна женщина пострадала.
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