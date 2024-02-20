Токаев посетит открытие «Игр будущего» в Казани

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с рабочим визитом 21 февраля, сообщила пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

В частности, президент примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани, сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, мероприятие также должны посетить президенты Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и представители других государств.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту, синтезу классического спорта, киберспорта, науки и технологий. Фиджитал был официально признан видом спорта в России в январе 2023 года.

Соревнования в рамках «Игр будущего» разделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Они пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. На турнире разыграют призы в 16 дисциплинах, в которых будут соревноваться 2 тыс. спортсменов. Общий призовой фонд турнира составит $25 млн.