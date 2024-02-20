WhatsApp установит запрет на скриншоты фотографии профиля

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В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) появится функция, запрещающая делать скриншот фотографии профиля, сообщает портал WABetaInfo.

По его данным, если попробовать сделать снимок экрана смартфона с открытой фотографией профиля другого пользователя, появится уведомление о невозможности это сделать из-за установленного в приложении ограничения.

Функция нужна для того, что повысить защиту персональных данных пользователей в приложении. После ее введения третьи лица не смогут скачивать на свое устройство и распространять фотографии профиля без согласия владельца аккаунта.

В декабре 2023 года WhatsApp запустил голосовые сообщения, удаляющиеся сразу после однократного прослушивания. В компании пояснили, что эта функция пригодится в разных случаях. Например, если нужно продиктовать данные кредитной карты или «устроить сюрприз».

Кроме того, в анонсе функции отметили, что ее введение направлено на повышение уровня конфиденциальности в мессенджере. Для исчезающих голосовых сообщений предусмотрели особое обозначение — цифру 1, обведенную частично пунктирной линией.