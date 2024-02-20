Житель Вологды отсудил 100 тыс. рублей за скользкое крыльцо
Житель Вологды выиграл в суде дело против управляющей компании и ее подрядчика после того, как поскользнулся на крыльце жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Суд присудил ему компенсацию в размере 100 тыс. руб.
«Суд принял решение о частичном удовлетворении требований прокуратуры и взыскал в пользу местного жителя компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей — по 50 тысяч рублей с каждого из ответчиков», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в декабре 2021 года, когда мужчина, работающий фельдшером, приехал на вызов в многоквартирный дом. При выходе из него он поскользнулся на крыльце и получил травмы средней тяжести. Мужчина обратился в суд с иском о возмещении ущерба.
Проверка установила, что причиной падения стало вовремя необработанная реагентом территория общего пользования управляющей компанией и подрядчиком. Их обязали компенсировать ущерб.
В прокуратуре отметили, что деньги уже выплачены и истец получил компенсацию.
Ранее за подобный инцидент засудили управляющую компанию в Новосибирске. Тогда в пользу женщины, получившей перелом крестца из-за наледи во дворе, с организации взыскали около 100 тысяч рублей.
Еще один похожий иск удовлетворил суд в Санкт-Петербурге. Женщина отсудила более 100 тысяч рублей у метрополитена. Она поскользнулась в вестибюле станции «Купчино» и получила травмы головы и ног.
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