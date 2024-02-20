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Новые законы в России ,  
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Госдума приняла закон о самозапрете на кредиты

Госдума приняла закон, позволяющий установить запрет на выдачу себе кредитов
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Новые законы в России
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, следует из базы данных нижней палаты.

Закон вступает в силу с 1 марта, запрет можно будет ввести после доработки автоматизированной информационной системы. Это произойдет не позднее 1 сентября 2025 года.

Для установления запрета надо будет подать заявление через МФЦ в квалифицированные бюро кредитных историй. Также появится возможность направить такое заявление через «Госуслуги». Снятие запрета устроено таким же образом. Для получения услуги нужен ИНН.

Информация о самозапрете или о его снятии попадет в кредитную историю до конца дня, если заявление поступит в кредитное бюро до 22:00 мск. Если позднее, на следующий день. Запрет вступит в силу на второй день после появления сведений в кредитной истории.

Возможность установить запрет доступна не для всех типов кредитов. Так, из действия закона исключены займы, обеспеченные ипотекой или транспортным средством.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

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О том, что проект закона о самозапрете на кредиты находится в активной фазе обсуждения, РБК сообщил 26 января.

Основная цель закона — помешать мошенникам оформить заем путем кражи данных клиента или воздействия на него с помощью приемов психологического манипулирования.

Идея предоставить гражданам России в добровольном порядке отказываться от выдачи кредитов и займов обсуждалась с 2021 года. Весной 2023 года законопроект внесли в Госдуму, нижняя палата парламента приняла его в первом чтении в октябре. Поправки в законодательство поддерживали ЦБ и правительство.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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