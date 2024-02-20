В Крыму объявили о вознаграждении за поимку опасного морского хищника

Рыба-групер (Фото: Norbert Probst / Global Look Press)

В Крыму объявили вознаграждение за вылов опасной рыбы-групера, угрожающей мелкой фауне Черного моря. Администрация Алуштинского аквариума призвала не забирать редкую добычу домой, а приносить им, говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети учреждения.

По словам администрации, рыба попала в Черное море случайно, пока никто не знает, откуда она приплыла. Этот вид опасен тем, что он очень прожорливый.

«Это не наши жители!!! Они вырастают до 50 см, а некоторые их братья до двух метров!!! Если рыбы размножатся то могут съесть всю кормовую базу для более мелких видов!!!», — говорится в публикации.

Сотрудники аквариума призвали рыбаков, которые случайно поймают рыбу-групера, не относить улов домой, а передать за вознаграждение в аквариум.

Как уточнила дирекция, двух рыб уже поймали и поместили в отдельный аквариум.

Груперы относятся к семейству окуней. Они пригодны для приема пищи и богаты фосфором, кальцием и другими полезными веществами. Обитают рыбы в Атлантическом океане и Средиземном море.

Ранее «рыбную аномалию» обнаружили в Приморском крае. Там биологи нашли скопление рачков во льду, которые окрасили замерзшую водяную гладь в красный цвет.