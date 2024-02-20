В Крыму объявили о вознаграждении за поимку опасного морского хищника
В Крыму объявили вознаграждение за вылов опасной рыбы-групера, угрожающей мелкой фауне Черного моря. Администрация Алуштинского аквариума призвала не забирать редкую добычу домой, а приносить им, говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети учреждения.
По словам администрации, рыба попала в Черное море случайно, пока никто не знает, откуда она приплыла. Этот вид опасен тем, что он очень прожорливый.
«Это не наши жители!!! Они вырастают до 50 см, а некоторые их братья до двух метров!!! Если рыбы размножатся то могут съесть всю кормовую базу для более мелких видов!!!», — говорится в публикации.
Сотрудники аквариума призвали рыбаков, которые случайно поймают рыбу-групера, не относить улов домой, а передать за вознаграждение в аквариум.
Как уточнила дирекция, двух рыб уже поймали и поместили в отдельный аквариум.
Груперы относятся к семейству окуней. Они пригодны для приема пищи и богаты фосфором, кальцием и другими полезными веществами. Обитают рыбы в Атлантическом океане и Средиземном море.
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