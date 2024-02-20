Синоптик оценил риск сильной жары летом в России

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Риск сильной жары в европейской части России летом 2024 года остается высоким, сообщил РБК научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов.

Синоптик отметил, что, хотя дать более точный прогноз можно будет ближе к апрелю, указывающие на это тенденции прослеживаются уже сейчас.

«Все зависит, как Эль-Ниньо будет переходить в другую фазу. И более того, это все равно вероятностные оценки в зависимости от фазового перехода, то есть возможны варианты. Но риски есть, да», — сказал синоптик.

Он пояснил, что лето 2010 года начиналось по тому же сценарию — в фазе Эль-Ниньо.

«Но наибольший риск, если переходит в фазу Ла-Нинья в течение года. И даже тогда не 100% вариант, но повышенный риск, что высокая температура и жара [будут] на европейской территории России», — сообщил РБК собеседник.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного, но не более, чем на 3 градуса. Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. Они сменяют друг друга каждые 2–7 лет.

Ученые, опрошенные Financial Times, в ноябре 2023 года также предупредили, что Эль-Ниньо может не отступить и в 2024 году. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год под действием Эль-Ниньо стал самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024 год может стать еще теплее.

По оценке ВМО, действие Эль-Ниньо сохранится по меньшей мере до апреля 2024 года.