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Суд отказался взыскать ₽5 млн с блогера за использование мема «Ждун»

Правообладатель проиграл иск на ₽5 млн к блогеру за использование мема «Ждун»
Дмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

Арбитражный суд Московской области отказался взыскать 5 млн руб. с блогера Дмитрия Портнягина за использование в YouTube-ролике мема «Ждун», следует из решения, опубликованного в картотеке суда.

Авторские права на образ Ждуна в России принадлежат компании «Си Ди Лэнд контакт», которая выступила истцом. Она требовала взыскать с Портнягина 5 млн руб. в качестве компенсации «за незаконное использование произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus)».

«Решением Арбитражного суда Московской области в удовлетворении заявленных требований отказано», — сказано в документе.

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Портнягин использовал мем «Ждун» в своем видеоролике от 2018 года, следует из материалов дела. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в общей сложности «Си Ди Лэнд контакт» подала 500 исков о нарушении авторских прав, из них 50 сейчас рассматривается судами. По данным канала, общая сумма исковых требований превышает 48 млн руб.

«Ждун» — скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт (официальное название — Homunculus loxodontus, что можно перевести как «слонообразный человечек»). В 2017 году изображение скульптуры получило популярность и стало мемом в русскоязычном сегменте интернета.

«Си Ди Лэнд контакт» в 2017 году заключила договор с художницей и получила исключительные права на использование образа Ждуна в России.

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авторские права интеллектуальная собственность мем кассационная жалоба
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