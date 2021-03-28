Автор мема о котах зарегистрирует товарный знак «Наташа, мы все уронили»

Владелица паблика «Котизм» в «ВКонтакте» и автор мема о Наташе и котах Дарья Бородулина подала заявку на регистрацию товарного знака «Наташа, мы все уронили». Соответствующая заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

Подать заявку Бородулиной посоветовал юрист. Об этом девушка рассказала в интервью изданию «Открытые медиа».

«Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями, как МТС, Альфа-банк, «Эксмо», Whiskas (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала), и еще множеством небольших компаний», — рассказала Бородулина.

Бородулина регистрирует товарный знак по 7 классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Он может быть использован для канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.