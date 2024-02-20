Разлившего 60 тыс. литров вина мужчину в Испании объявили в розыск
Гражданская гвардия Испании разыскивает человека, вылившего 60 тыс. литров вина с винодельни в Рибера-дель-Дуэро стоимостью два миллиона, об этом сообщает газета El Pais. Винодельня принадлежит компании Cepa 21.
Мужчина проник на винодельню, открыл краны на емкостях, в которых хранилось вино. В итоге на пол вылилось 60 тыс. литров вина. Действия мужчины попали на видео камер наблюдения. Владелец компании заявил, что «человек на видео» открыл их так, как будто знал, что там находится и где.
Ущерб от действий злоумышленника в компании оценили в €2 млн.
В сентябре 2023 года в городке Анадия в округе Авейру в центральной Португалии из-за разрыва двух винных резервуаров произошел разлив напитка и улицы затопило вином. Большую часть из 2,2 млн литров вина удалось собрать.
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